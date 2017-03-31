عقوبات أميركية على شركة تزود كوريا الشمالية بالفحم

فرضت وزارة #الخزانة_الأميركية، الجمعة، عقوبات على 11 من مسؤولي الشركات وعلى شركة كورية شمالية لعزل النظام الشيوعي، الذي يواصل برنامجيه النووي والباليستي.

ومعظم هؤلاء المسؤولين مقرهم في #الصين وروسيا، حيث يعملون لحساب شركات تمول صناعة الدفاع في #كوريا_الشمالية وتزودها بمعدات وتكنولوجيات.

والشركة المستهدفة هي "بايكسول ترايدينغ كوربوريشن" التي تصدر الفحم وخامات الحديد لصالح النظام الكوري الشمالي.

وتعاونت #الولايات_المتحدة مع الصين لتوقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية. لكن الشركة المذكورة واصلت تصدير الفحم عبر شركات وهمية في مدينة داليان شمال الصين.

وتحظر هذه العقوبات أي تجارة مع هؤلاء الأفراد وتلك الشركة. وتضاف إلى سلسلة عقوبات أقرها #مجلس_الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "عقوبات اليوم تهدف إلى التشويش على الشبكات والوسائل التي تستخدمها حكومة كوريا الشمالية لتمويل برنامجيها النووي والباليستي غير القانونيين".