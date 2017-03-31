مسؤول أوروبي: روسيا تدعم اليمين المتطرف لتقسيم القارة

اعتبر نائب رئيس #المفوضية_الأوروبية، فرانس تيمرمانس، الخميس، في مدريد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم اليمين المتطرف وأنه استقبل مارين لوبن من أجل تقسيم #أوروبا وإضعافها.

وقال تيمرمانس أمام لجنة في #البرلمان_الإسباني إن "سبب دعم #بوتين لليمين المتطرف في أوروبا، هو لأنه يعلم أنّ ذلك يضعفنا ويفرقنا".

وأضاف أمام النواب "أوروبا مقسّمة تعني أن بوتين هو الزعيم".

وأردف "من خلال دعوة (زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي) لوبن إلى #الكرملين، يحاول تقسيم أوروبا".

واستقبل بوتين رسمياً مرشحة الجبهة الوطنية في الرابع والعشرين من آذار/مارس في موسكو.

ونفى الكرملين أي تدخل في #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية التي ستُجرى دورتها الاولى في 23 نيسان/أبريل.

ولكن من غير المعتاد أن يستقبل بوتين مرشحاً لانتخابات رئاسية قبل فترة قصيرة من الاقتراع.

ولوبن من بين السياسيين الأوروبيين الداعين الى التقارب مع فلاديمير بوتين والمؤيدين لضم شبه جزيرة القرم من #أوكرانيا في 2014.

وتُتهم #روسيا بدعم مرشحين أوروبيين شعبويين ويعارضون مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي. وبدا أنّ الكرملين ارتاح بعد تأييد البريطانيين لبريكست وفوز دونالد #ترمب بالرئاسة الأميركية.