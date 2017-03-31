مستوطنة جديدة بدل "عمونا" المخلاة بأمر قضاء إسرائيل

المصدر: القدس – فرانس برس، العربية.نت

أعطت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس الضوء الأخضر لمستوطنة جديدة، رغم الانتقادات الدولية الحادة ودعوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى الحد من الاستيطان.

واتخذ المجلس الأمني المصغّر هذا القرار بالإجماع بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو الذي كان أكّد في وقت سابق الخميس أنّه سيفي بتعهده بناء مستوطنة جديدة لسكان بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في #الضفة الغربية المحتلة التي أخليت الشهر الماضي، بموجب أمر من المحكمة العليا.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو "تعهدت إنشاء تجمع جديد، وسنلتزم هذا التعهد وإنشائه اليوم".

وأوضح البيان أن هذه المستوطنة الجديدة ستبنى في منطقة شيلو الواقعة قرب الموقع القديم لعمونا في شمال رام الله.

في المقابل، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بأنه "استخفاف صارخ بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

وقالت عشراوي إن "إسرائيل أكثر التزاماً بتهدئة خاطر المستوطنين غير الشرعيين بدلاً من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل".

ومنذ تنصيب ترمب، أعطت #إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في #القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، قبل أن يدعو #البيت_الأبيض إلى الحد من النشاط الاستيطاني.