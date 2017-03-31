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مقتل القيادي في حزب الله اسماعيل علي مرتضى في سوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
حسن نصرالله مع اسماعيل علي مرتضى "أرشيفية"
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أعلنت مواقع تابعة لحزب الله اللبناني مقتل القيادي في الحزب #اسماعيل_علي_مرتضى في #سوريا.

وأشارت مصادر إلى مقتل القيادي مرتضى خلال #المعارك في سوريا، من دون ذكر المدينة أو المنطقة التي قتل فيها.

ونعت المواقع التابعة لحزب الله مرتضى وهو من بلدة زوطر الشرقية، وأشارت إلى أنّه سقط في الساحة السورية، لافتة إلى أنّ التشييع سوف يكون يوم الخميس 3 أبريل/نيسان.

يذكر أن الحرب السورية ومشاركة #ميليشيات #حزب_الله فيها، قد بدلت من صورة هذا الحزب، واستنزفت صورته لبنانياً.

ووفق ما أعلن مؤخراً الأمين العام لميليشيات حزب الله اللبنانية، #حسن_نصرالله ، فإن 6 سنوات من #الحرب_السورية بدلت طريق القدس باتجاه حلب وحمص ودمشق.

ولكن هذه المعادلة كلفته نحو 1500 قتيل حسب #المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما أعداد الجرحى فكبيرة أيضاً ولا توجد لها إحصاءات رسمية، خصوصاً في ملف المعوّقين.

كلمات دالّة

#اسماعيل علي مرتضى, #سوريا, #المعارك, #ميليشيات, #حزب الله, #حسن نصرالله, #الحرب السورية, #المرصد, #الأسد

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