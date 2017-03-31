واشنطن تقيل 6 موظفين بسفارتها في كابول لحيازتهم مخدرات

صرح مسؤول أميركي أن 6 موظفين في #السفارة_الأميركية في #كابول أقيلوا بسبب استخدامهم أو حيازتهم #مخدرات في قضية مربكة لواشنطن، التي أنفقت مليارات الدولارات في #أفغانستان لمكافحة المخدرات.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع أن هذه التسريحات جاءت إثر تحقيق أجرته السفارة بعدما شوهد موظف في مكاتب السفارة "وبسلوك غير ملائم ويبدو تحت تأثير مواد غير قانونية".

وقالت وزارة #الخارجية_الأميركية الخميس: "يمكننا أن نؤكد تورط 6 أشخاص وجميعهم من المناوبين".

وأضافت: "ليس هناك أي موظف (دائم) من وزارة الخارجية متورط في #الحادث ".

من الصعب معرفة نوع #المخدر الذي استخدمه الموظفون الذين لم تكشف جنسياتهم.