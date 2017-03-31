5 قتلى في الشرق الانفصالي بأوكرانيا

قتل عسكريان أوكرانيان أحدهما ضابط في #الاستخبارات في الساعات الـ24 الأخيرة في شرق #أوكرانيا الانفصالي، كما ذكرت مصادر في الطرفين المتحاربين.

وقال الجيش الاوكراني على صفحته في موقع #فيسبوك ان "عمليات القصف لم تتوقف في منطقة" التماس بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأضاف إن جنديين قتلا وجرح 13 آخرون في مواجهات في الساعات الـ24 الاخيرة، ما يرفع خسائر #الجيش الى ثمانية عسكريين منذ مطلع الاسبوع الجاري.

من جهة اخرى، عثر على كولونيل في أجهزة الأمن الاوكرانية صباح الجمعة مقتولا في انفجار سيارة في #ماريوبول المدينة الاستراتيجية الواقعة في الشرق وتسيطر عليها كييف. وتحدثت النيابة العامة في المنطقة عن "عمل إرهابي".

وذكرت وكالة الانباء التابعة للانفصاليين ان مدنيين قتلا ايضا في قصف في مدينة #ياسينوفاتا التي تبعد نحو 15 كلم شمال #دونيتسك معقل الانفصاليين.

وكان الرئيس الاوكراني #بترو_بوروشنكو أمر الجيش بوقف اطلاق النار اعتبارا من الاول من نيسان/ابريل، مؤكدا في الوقت نفسه انه "ليس متفائلا" في فرص نجاحه.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص من مدنيين وعسكريين من الطرفين في شرق اوكرانيا منذ بدء النزاع العام 2014.