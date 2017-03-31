عشرات القتلى والجرحى بانفجار قرب مسجد بشمال باكستان

أدى #انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد في سوق بمنطقة #القبائل بشمال غربي #باكستان، اليوم الجمعة، إلى مقتل وإصابة العشرات.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى والجرحى بعد الهجوم الذي وقع في #بارا_تشنار كبرى مدن إقليم #كرام القبلي. وأكد معين بيغوم الجراح في المستشفى الحكومي أن الهجوم أوقع 22 قتيلاً و57 جريحاً، بينما أكدت سلطات طبية في بلدة بارا تشنار مقتل 10 أشخاص وجرح 35 على الأقل، وصفت جروح بعضهم بالخطرة.

كما أدى الهجوم إلى إلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة. ووفق شهود عيان فقد سمع إطلاق نار قبل دوي انفجار في السوق، وقد طوقت قوات الأمن مكان الهجوم ورفعت حالة الطوارئ في مستشفى القطاع القبلي المحاذي لـ #أفغانستان، كما شاركت مروحيات للجيش في نقل الضحايا.

ورجحت السلطات المحلية أن يكون الهجوم انتحارياً، حيث شهدت البلدة هجمات عرقية سابقة، لعل من أبرزها هجوم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي استهدف سوقاً للخضار وأودى بحياة 21 شخصاً وتبنت المسؤولية عنه جماعتان منشقتان عن حركة #طالبان_باكستان.

ويعد هذا الهجوم الأبرز منذ إعلان #الجيش_الباكستاني في شهر فبراير/شباط الماضي إطلاق عملية واسعة ضد الإرهاب في كافة أرجاء #باكستان أطلق عليها اسم #رد_الفساد، وتتضمن العملية نزع الأسلحة والمتفجرات وتعزيز أمن الحدود ومواصلة الحملات الأمنية في كافة أنحاء باكستان، وتهدف إلى القضاء على ما تبقى من التهديدات الإرهابية وتعزيز مكاسب العمليات العسكرية السابقة وضمان أمن الحدود.

حيث تم الإعلان عن مقتل عشرات المسلحين في عمليات للجيش وقوات الأمن واعتقال المئات من المشتبه بهم منذ بدء العملية. وجاء الإعلان عن عملية "رد الفساد" بعد موجة دامية من التفجيرات والهجمات الانتحارية شهدتها باكستان خلال العام الجاري وخلفت مئات القتلى والجرحى.