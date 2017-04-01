أستراليا.. تفتيش أمني للرحلات القادمة من الشرق الأوسط

تجري #أستراليا #مراجعات_أمنية إضافية بالنسبة للمسافرين القادمين جواً مباشرة من دول في #الشرق_الأوسط لمنع #التهديدات الأمنية.



وستحذو القواعد الجديدة حذو #إجراءات مماثلة طبقتها #بريطانيا و #الولايات_المتحدة، لكنها لا تشمل #الحظر نفسه المطبق على اصطحاب #الركاب #أجهزة_إلكترونية داخل #الطائرة.



وفي هذا السياق، قال وزير النقل الأسترالي، دارين تشيستر، في بيان، الجمعة، إنه "استجابة لنصيحة من #الأمن_الوطني قامت الحكومة الاتحادية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنه "سيتم إجراء عمليات فحص لكشف #المتفجرات والأمتعة ويتم اختيارهم بشكل عشوائي. كما قد تشمل عمليات #التفتيش فحصاً مستهدفاً لأجهزة إلكترونية".



كذلك من المقرر أن تشمل الإجراءات الأمنية الإضافية المسافرين القادمين جواً بشكل مباشر إلى أستراليا من الدوحة وأبو ظبي ودبي.



يذكر أن شركات الطيران التي سيشملها ذلك هي كوانتاس والاتحاد والإمارات والخطوط الجوية القطرية.