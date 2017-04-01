أميركا.. السجن لامرأتين موّلتا حركة الشباب

حكمت #محكمة أميركية الجمعة بالسجن 10 سنوات على امرأتين تجمعان المال لـ #حركة_الشباب الصومالية وهما جزء من شبكة تقدّم دعماً للحركة.

وحُكم على منى عثمان جمعة (36 عاماً) المتحدرة من ريستون في فرجينيا (شرق)، وهندة عثمان ديران (46 عاماً) من كينت في ولاية واشنطن (شمال غرب)، على التوالي بـ #السجن 12 و11 عاماً بتهمة تقديم #دعم_مادي لحركة الشباب التي تعتبرها #الولايات _المتحدة منظمة "إرهابية".

وكانت المرأتان جزءاً من " #عصابة تضم 15" امرأة جمعن أموالاً في الولايات المتحدة و #كينيا و #مصر و #هولندا و #السويد وغيرها من البلدان وأرسلنها إلى الجماعة المتطرفة.

وذكرت وزارة العدل أن منى عثمان جمعة كانت تُنظّم دورياً #مناقشات مع الحركة عبر الإنترنت.

وأظهرت أحاديث هاتفية سجّلها محققون أن تلك النساء كانت لديهن "روابط وثيقة" بقيادة حركة الشباب.

وأرسلت المرأتان شهرياً مبالغ صغيرة من المال، أقصاها 100 دولار أميركي، إلى التنظيم على مدى سنة ونصف سنة، وهو ما مجموعه 3600 دولار.

وألقي القبض عليهما في العام 2014، ووجهت إليهما التهمة محكمة اتحادية في شمال ولاية #فرجينيا في تشرين الأول/أكتوبر.

كما أعلنت وزارة العدل الجمعة أيضاً #القبض على شاب في ولاية #كارولينا_الجنوبية، هو زكريا عابدين البالغ 18 عاماً، بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم #داعش.

واعتُقل عابدين ليل الخميس في #مطار_تشارلستون.

ووجّهت محكمة اتحادية إلى عابدين، الذي تتحدر عائلته من أصول سورية، بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة، تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة تُعتبر "إرهابية".