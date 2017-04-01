تسمم 162 شخصاً بعد تسرب غاز في "صناعية الشارقة"

أصيب 162 شخصا في #تسمم بسبب تسرب غاز في #المنطقة_الصناعية بالشارقة في الإمارات، اليوم السبت، وتم تحويل 74 منهم إلى المستشفيات، فيما جرى علاج المتبقين بالموقع.

وأكد القائد العام لـ #شرطة_الشارقة العميد سيف الزري الشامسي أن "المصابين جميعهم غادروا المستشفى باستثناء شخص واحد ما زال تحت الملاحظة"، مضيفاً أن "حالة التسمم التي حدثت كانت بسبب تسرب من مواد خردة تعود لأحد محال الخردة في المنطقة الصناعية في #الشارقة "، حسب ما جاء في صحيفة "الإمارات اليوم".

من جهته، أكد المدير العام لدفاع مدني الشارقة، العقيد سيف النقبي، أن "الدفاع المدني بالشارقة تلقى معلومة حول وجود تسرب غاز في المنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل إلى المكان وتمت السيطرة على الحالة".