تفاصيل أول ليلة لرئيسة كوريا الجنوبية في السجن

أمضت رئيسة #كوريا_الجنوبية السابقة بارك غوين-هي، التي باتت اليوم السجينة 503 ليلتها الأولى، السبت، في زنزانة فارغة بينما يدرس القضاء قراره حول توجيه الاتهام إليها في فضيحة #الفساد التي أطاحت بها من الحكم.

وقضت بارك ليلتها الأولى في زنزانة انفرادية في مركز سيول للاحتجاز، بعدما أصدرت المحكمة أمراً بتوقيفها رهن التحقيق.

والتقطت لبارك صورة نصفية وأعطيت أغراضاً شخصية وصينية للطعام وبطانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية يونهاب.

ونقلت #بارك (65 عاماً) التي عوملت كأي موقوف آخر بعدها إلى زنزانة حجمها 10,6 متر مربع أكبر بقليل من الزنزانة العادية التي حجمها 6,5 متر مربع.

ونقلت صحيفة "يونغانغ ايلبو" اليومية عن مسؤول في #وزارة_الدفاع أن بارك "أخذت حماماً وارتدت زي السجينات الشتوي الأخضر".

وأوردت قناة "تي في شوسون" نقلاً عن مصادر رفضت كشف هويتها أن بارك بكت عند اقتيادها إلى زنزانتها.