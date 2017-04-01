رئيس الفلبين يهدد "بصفع" منتقديه في الاتحاد الأوروبي

هاجم #الرئيس_الفلبيني #رودريغو_دوتيرتي منتقديه من #الاتحاد_الأوروبي لحملته الدموية ضد تجار #المخدرات مهددا بصفعهم.

وهذا أحدث انتقاد في مسلسل تهجم دوتيرتي شبه اليومي على #الولايات_المتحدة والاتحاد الأوروبي و #الأمم_المتحدة مع كيل المديح للصين وروسيا.

وقال #دوتيرتي في كلمة مساء أمس الجمعة خلال الاحتفالات بيوم المرأة في القصر الرئاسي "تعالوا هنا وسنتحدث لأنني أريد أن أصفعكم".

وسخر دوتيرتي من الاتحاد الأوروبي قائلاً، إن التكتل أوصى #الفلبين ببناء "عيادات مثلما هو الحال في دول أخرى وتقديم الكوكايين والهيروين مثل هولندا".

وكان دوتيرتي قد هاجم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لما وصفه بـ"النفاق"، ووصف أعضاءه بأوصاف نابية بسبب توصية التكتل بحل مشكلة المخدرات عن طريق بناء مراكز إعادة تأهيل.