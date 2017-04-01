سعد الحريري يبدأ جولة أوروبية لحشد الدعم للبنان

يبدأ رئيس #الحكومة_اللبنانية #سعد_الحريري مطلع هذا الأسبوع جولة أوروبية تبدأ من #فرنسا حيث سيستقبله بعد ظهر الاثنين الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند في قصر الرئاسة في باريس.

وسيناقش المسؤولان التطورات اللبنانية والإقليمية. كما سيتم ترفيع #الحريري في جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس إلى رتبة كوموندور.

وبعد #باريس، ينتقل الحريري الثلاثاء إلى #برلين حيث يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل.

وبعد #ألمانيا سينتقل الحريري إلى #بلجيكا للمشاركة في #مؤتمر_بروكسل الخاص بمساعدة #دول_الجوار_السوري لمواجهة أعباء #النزوح_السوري إليها.

وسيعرض #لبنان في المنتدى الخطة التي وضعها في هذا المجال، ويطلب دعم #الدول_المانحة ليتمكن من تحمل أعباء وأعداد #النازحين، ومن المتوقع أن يشدد على ضرورة العودة الآمنة لهؤلاء إلى #سوريا.