فقدان سفينة شحن كورية جنوبية قبالة الأوروغواي

فقدت #سفينة شحن كورية جنوبية مع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 شخصاً الجمعة قبالة سواحل #الأوروغواي بعدما وجهت نداء استغاثة، وفق ما أفادت بحرية الأوروغواي وكالة فرانس برس متحدثة عن "مؤشرات إلى غرقها".

وقالت البحرية في بيان إن "سفينة أخرى لاحظت بقع وقود وحطاماً إضافة إلى رائحة وقود قوية، وهو مؤشر إلى أن #السفينة_المنكوبة غرقت".

كما أفاد غاستون خوان سولو متحدثاً باسم البحرية لفرانس برس أن "بحرية الأوروغواي نسقت عمليات بحث في المنطقة مع 4 سفن تجارية موجودة فيها".

ووجهت سفينة الشحن #ستيلا_ديزي التي تبلغ قدرتها 260 ألف طن نداء #استغاثة الجمعة في الساعة 11,30 (14,30 ت غ)، مشيرة إلى تسرب مياه إليها.

ورغم عدم وجود السفينة في #المياه_الإقليمية الأوروغوانية، فإنها موجودة في منطقة البحث والإغاثة التابعة للبلد المذكور على بعد ألفي ميل بحري (3700 كلم) شرق #ميناء_ مونتيفيديو، بحسب البحرية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية أنه تم العثور في منطقة الحادث على قارب نجاة وشخصين من أفراد طاقم السفينة المفقودة.