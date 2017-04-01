ماكرون يلتقي بسياسي فرنسي محافظ من حلفاء ساركوزي

عقد إيمانويل ماكرون المرشح المستقل الأوفر حظاً للفوز بانتخابات #الرئاسة_الفرنسية اجتماعا مع السياسي المحافظ كريستيان استروزي اليوم السبت خلال زيارة لمدينة #مرسيليا.

وقال ماكرون إنه يرغب في مد الجسور بين اليمين واليسار في البلاد.

وينتمي استروزي لجناح سياسي محافظ في فرنسا يقع على يمين الحكومة الاشتراكية التي كان ماكرون (39 عاما) وزيرا للاقتصاد فيها حتى العام الماضي.

واستروزي حليف وثيق للرئيس السابق نيكولا #ساركوزي وكان من بين الأصوات الداعية لخروج المرشح المحافظ فرانسوا فيون من السباق. وواجه استنكارا من الجمهور مساء الجمعة بينما كان يلقي كلمة أثناء حشد انتخابي لفيون في مدينة تولون.

وقال استروزي للصحفيين في الاجتماع مع ماكرون بحسب رويترز "نحن مسؤولون عن مصالح فرنسا ومهتمون بها".

ويحضر ماكرون حشدا انتخابيا لتأييده في المدينة الساحلية المطلة على #البحر_المتوسط في وقت لاحق اليوم السبت.

ووصف فريق #فيون اللقاء بين ماكرون واستروزي بأنه انتهازي.

وقالت أني جينيفار المتحدثة باسم فيون "يصطاد ماكرون في أراضي اليمين. لكنه ليس مرشح اليمين".