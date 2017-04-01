مقتل فلسطيني في الضفة.. بزعم طعنه إسرائيليين بالقدس

قُتل فلسطيني من #الضفة_الغربية المحتلة برصاص حرس الحدود الإسرائيلي، السبت، بزعم أنه طعن ثلاثة إسرائيليين في #القدس_القديمة، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني هاجم يهوديين من المارة وفر، فطارده جنود من #حرس_الحدود_الإسرائيلي وقتلوه، بينما جُرِح أحدهم. وهذه الحادثة هي الثانية منذ الأربعاء قرب #باب_العمود في المدينة القديمة.

وأصيب إسرائيليان بجروح طفيفة فيما إصابة الثالث بالغة. ونقل الثلاثة إلى المستشفى، بحسب ما أوضحت #الشرطة_الإسرائيلية.

وعلى إثر مقتل الفلسطيني على يد حرس الحدود، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين ورجال الشرطة الذين استخدموا قنابل صوتية، وفق ما أفاد مصور لوكالة "فرانس برس".