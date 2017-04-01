نيجيريا.. بوكو حرام تخطف 22 امرأة

خطف متطرّفو حركة #بوكو_حرام 22 امرأة في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أكدت مصادر متطابقة الجمعة.

ففي هجوم أول الخميس على قرية بولكا قرب الحدود مع #الكاميرون، خطف متطرفون 18 فتاة.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالباً عدم كشف اسمه، إن مقاتلين "وصلوا على متن (عربات) بيك آب نحو الساعة 06,00 (05,00 توقيت غرينتش) وخطفوا 14 فتاة يبلغن 17 عاماً أو أقل، فيما كان السكان يفرون".

وأضاف "قبضوا على أربع فتيات أخريات كنّ يلذن بالفرار (...) إلى خارج القرية". وأشار إلى أن المهاجمين تابعون للجناح الذي يقوده أبو مصعب البرناوي.

وعين تنظيم #داعش الذي بايعته بوكو حرام في آذار/مارس 2015، زعيماً جديداً مطلع آب/أغسطس في غرب #إفريقيا هو أبو مصعب البرناوي.

وحصل الهجوم الثاني الجمعة قرب قرية دومبا على ضفاف بحيرة #تشاد، بعد أن رفض راع أن يدفع للمتطرفين مالاً مقابل الاستفادة من حمايتهم، وفقاً لما رواه أدامو أحمد العضو في ميليشيا تكافح بوكو حرام.

وهم كانوا قد أمهلوه ثلاثة أيام للدفع، لكنه قرر الفرار مع عائلته وقطيعه. وقال أحمد "عندما جاء رجال مسلّحون من بوكو حرام للحصول على المال، أدركوا أنه ذهب آخذاً معه كل شيء، فقرروا اللحاق به على دراجة نارية".

وأضاف "قبضوا عليه قرب دومبا حيث قتلوه وذبحوا خمسين رأساً من ماشيته (...) واصطحبوا معهم 4 من نساء أسرته وما تبقى من القطيع".