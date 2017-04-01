إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أنقذت وكالة إغاثة إسبانية أكثر من مئتي مهاجر قبالة سواحل #ليبيا اليوم السبت (أول أبريل/نيسان).

ففي الساعات المبكرة من صباح اليوم، رصد أفراد طاقم الإنقاذ على متن سفينة تابعة لوكالة "بروكتيفا اوبن ارمز" قاربين مكتظين بالمهاجرين في البحر على بعد 22 ميلا بحريا قبالة ساحل صبراتة.

ومعظم المهاجرين من غانا و# نيجيريا و #بنغلادش و #سريلانكا وبينهم 20 امرأة ورضيعا لم يتجاوز عمره أربعة أيام من #نيجيريا. وسينقل #المهاجرون لميناء في جزيرة #صقلية.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية أن نحو 650 مهاجرا لاقوا حتفهم منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول لإيطاليا من شمال إفريقيا. وشهد العام الماضي نحو 4700 حالة وفاة في ظروف مماثلة.