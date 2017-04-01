"ميثاق الاعتدال" يقسم أئمة فرنسا

دار جدل واسع بين المنظمات والجمعيات الإسلامية والمجلس الفرنسي للديانة حول بيان اعتماد ما تسمى "شرعة الإمام" أو "ميثاق الأئمة".

وينص الميثاق على اعتماد الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني لأئمة الجوامع في فرنسا وأن يتعهد أئمة المساجد المعارون لها من خارج #فرنسا في خطب الجمعة بالابتعاد عن الخطاب المتشدد والمحرضِ على #الإرهاب.

وأعلنت 5 جمعيات إسلامية كبيرة في فرنسا رفضها اعتماد بيان "ميثاقِ الأئمة" وهي: مسجد #باريس الكبير، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الكونفدراليات التركية، لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا، جماعة تبليغ الإيمان وتضم بعض المتطرفين.

وخيب الموقف آمال الدولة الفرنسية التي اعتمدت كثيراً على هذه المنظمات بتبني الاعتدال في خطب الجمعة ونشر رسالة التسامح والسلام في أوساط مسلمي فرنسا.

لكن جمعيات ومنظمات فرنسية أخرى رحبت بالبيان ووصفته بالقرار الصائب الذي يتماشى مع قيم العيش المشترك في فرنسا.

وفي فرنسا حوالي 1800 إمام، بعضهم يعمل دون مقابل ويتولون إمامة الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى منهم نحو 300 إمام تمت استعارتهم من الجزائر والمغرب وتركيا بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية.