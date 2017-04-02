تأهب في مطارات بريطانيا.. وتخوف من تفخيخ "كمبيوترات"

شددت وكالات #الاستخبارات_البريطانية إجراءاتها الأمنية في المطارات ومحطات الطاقة النووية، وذلك تحسبا من هجمات إرهابية محتملة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأحد، أن أجهزة الأمن البريطانية أصدرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سلسلة من التنبيهات، محذرة من أن "الإرهابيين طوروا طرقًا جديدة لتجاوز اختبارات الأمن والسلامة داخل #المطارات ".

وقال جيسي نورمان، وزير الطاقة البريطاني للصحيفة، إن "محطات الطاقة النووية يجب أن تتأكد من أنها لا تزال قادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة". وأضاف "تلتزم الحكومة تمامًا في الدفاع عن البلاد ضد جميع أنواع الهجمات، حيث استثمرت 1.9 مليار إسترليني (2.375 مليار دولار) في الأمن ضد الهجمات الإرهابية".

متفجرات في أجهزة الكمبيوتر والهواتف

وتعتقد وكالات الاستخبارات أن تنظيم #داعش وجماعات إرهابية أخرى طوروا طرقًا لزرع #المتفجرات في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، التي يمكن أن تفلت من إجراءات الأمن في المطار.

وأبدت السلطات الأمنية تخوفها من أن الإرهابيين قد يستخدمون تقنيات جديدة ومتطورة لتجاوز أجهزة الفحص في المطارات الأوروبية والأميركية.

وتمكن خبراء في مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي مؤخرا من إجراء تجربة في كيفية إخفاء قنابل داخل أجزاء من بطارية الكمبيوتر المحمول بالطريقة التي تسمح أيضًا بتشغيل الكمبيوتر من خلالها.

إلى ذلك، هناك مخاوف من أن قراصنة الكمبيوتر #هاكرز يحاولون تجاوز الإجراءات الأمنية لمحطات الطاقة النووية.

كما حذر مسؤولون حكوميون من أن "الإرهابيين والجواسيس الأجانب يعملون على استغلال نقاط الضعف في أنظمة الإنترنت الخاصة بالصناعة النووية".