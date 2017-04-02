شاهد الانفجار الهائل للنيران في حادثة الكرنفال بباريس

أظهر فيديو لحظة #الانفجار الهائل في حادثة #باريس مساء السبت، أثناء احتفال عدد من الفرنسيين بمهرجان " #رجل_الكرنفال " الذي يقام للأطفال بالضاحية الشمالية من المدينة.

وقد أصيب 30 شخصاً على الأقل، خمسة منهم في وضع صعب، إثر الانفجار القوي للنار، ما رمى بالبعض بعيدا عن منطقة الاحتفال.

ومن المصابين أطفال تتراوح أعمارهم بين الثانية و14 سنة، وغالبية الإصابات كانت في الوجه.

وكان بضع مئات من الأشخاص من بينهم أسر محلية ورئيس البلدية ومسؤولون آخرون، قد اجتمعوا في الكرنفال السنوي في #فيليبينت ، في طقس إضاءة النار التقليدية.

لكن الغازولين المستخدم في #إشعال_النار كان قد أسيئ التعامل معه، مما أدى إلى وقوع الانفجار.

ورجل الكرنفال يصنع في العادة من القش والعصي على هيئة رجل ضخم.