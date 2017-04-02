ماذا قال نجل أبوحمزة المصري بعد سحب جوازه البريطاني؟

سحبت #وزارة_الداخلية في #لندن جواز السفر البريطاني من نجل المتطرف المعروف #أبوحمزة_المصري ، ما تركه عالقا في #سوريا بلا وثيقة سفر.

وكان سفيان مصطفى (22 عاما) قد سافر إلى سوريا للانضمام إلى المتطرفين في عام 2013 بعد أن حوكم والده بالسجن في #الولايات_المتحدة لجرائم تتعلق بالإرهاب.

ولكن بمجرد مغادرته، جردته وزارة الداخلية من هويته، ما يعني أنه لم يعد قادرا على العودة إلى #بريطانيا.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية أنه ناشد السلطات بأن تسمح له بالعودة إلى بريطانيا، مؤكدا أن بريطانيا هي المكان الذي ولد وعاش فيه.

وأكد أنه لم يكن مهددا أبدا للأمن القومي البريطاني، وأنه لم يرتكب عدوانا على سكانها "لأن ديننا لا يسمح بالهجوم على الأبرياء العزل".

يهاجم روسيا والأسد وداعش

في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر الابن الأصغر لأبوحمزة في شريط فيديو دعائي يدين فيه تنظيم #داعش كذلك سياسات #نظام_الأسد.

وفي الفيديو الذي كانت قد نشرته صحيفة "ذا صن" قال: "لا يوجد حل للوضع السوري في ظل وجود الأسد بالسلطة. وإذا كنت ترغب في المساعدة يجب أن تسلط الضوء على الفظائع التي يقوم بها بشار الأسد والروس وداعش".

وأضاف: "إنه أمر غير عادل للغرب أن يحكم على المسلمين بأفعال #تنظيم_القاعدة أو داعش أو #حزب_الله ، فإذا كان ذلك عادلا فإن لجميع المسلمين الحق في أن ينظروا إلى جميع المسيحيين على أنهم صليبيون أو أميركيون مثل تشارلز مانسون".

وقد اشتهر الأميركي تشارلز مانسون كمجرم في أواخر الستينات بعمليات القتل التي قامت بها عصابته، ومن ضحاياه الممثلة الأميركية المشهورة شارون تايت، زوجة المخرج رومان بولانسكي وغيرها.

800 بريطاني قاتلوا في سوريا

ويظهر فيديو آخر مصطفى وهو يقرأ آيات من القرآن، وهو الابن السادس من ضمن ثمانية أولاد لأبوحمزة المصري، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في كولورادو.

ومنذ عام 2011، يعتقد أن ما يصل إلى 800 بريطاني قد غادروا #المملكة_المتحدة للقتال في سوريا.