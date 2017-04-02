ماي: بريطانيا "ملتزمة تماماً" بجبل طارق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم الأحد، إن #بريطانيا "متمسكة" بالتزامها بجبل طارق، وستعمل مع المنطقة الواقعة على الطرف الجنوبي لإسبانيا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من محادثات الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.

وعرض #الاتحاد_الأوروبي يوم الجمعة على #إسبانيا حق الاعتراض على مستقبل علاقات جبل طارق بالاتحاد، ما يعطي #مدريد صوتا في تحديد مصير المنطقة بعد أن تصبح خارج الاتحاد الأوروبي. وتخلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا عام 1713 لكنها تطالب بعودتها لها.

وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ماي أكدت مجددا أن بريطانيا "ما زالت متمسكة بالتزامها" بدعم #جبل_طارق وشعبه واقتصاده في اتصال مع فابيانو بيكاردو رئيس وزراء المنطقة.

وقالت متحدثة "قالت رئيسة الوزراء إننا لن ندخل قط في ترتيبات يخضع بموجبها سكان جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم المعبر عنها بحرية وبديمقراطية، ولن ندخل قط في عملية تفاوض على السيادة لا تكون (منطقة) جبل طارق راضية عنها".

وأضافت المتحدثة "قالت رئيسة الوزراء إننا ظللنا ملتزمين تماما بالعمل مع جبل طارق على تحقيق أفضل نتيجة من (مفاوضات) الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسنواصل إشراكهم بالكامل في العملية."

ورفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس الحديث عن حق النقض فيما يتعلق بجبل طارق في حديث اليوم الأحد، لكنه قال إنه يعتبر موقف الاتحاد الأوروبي إيجابيا للغاية.

وقال لصحيفة إل باييس "عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون إسبانيا هي الشريك في الاتحاد الأوروبي، وفي حالة جبل طارق سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينحاز لصف إسبانيا".

وأضاف "لا أعتقد أن من الضروري الحديث عن حق النقض".