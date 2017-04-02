هل تحاول روسيا التأثير في الانتخابات الفرنسية؟

أصدرت #لجنة_الاستطلاع_الفرنسية تحذيرا من تقرير إخباري روسي يلمح إلى أن المرشح المحافظ #فرنسوا_فيون يقود السباق الرئاسي، وهو ما يناقض نتائج مؤسسات الاستطلاع الكبرى في البلاد.

وجاء التحذير من المؤسسة التي تشرف على الاستطلاعات التي تسبق الانتخابات بعد مزاعم في فبراير/شباط من مساعدين للمرشح الوسطي #إيمانويل_ ماكرون بأنه هدف "لأخبار مزيفة" تنشرها وسائل إعلام روسية، بينها وكالة أنباء " #سبوتنيك".

ويتخذ ماكرون موقفا صارما بشأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أزمة#أوكرانيا، بينما قال فيون إن هذه العقوبات غير فعالة وتخلق أجواء "حرب باردة" يتعين تغييرها.

وتعتمد كل وسائل الإعلام الفرنسية تقريبا على استطلاعات الرأي التي تشير منذ منتصف فبراير/شباط إلى أن فيون، وهو رئيس وزراء سابق، تراجع للمركز الثالث خلف ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف #مارين_لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستجرى يوم 23 من أبريل/نيسان الجاري. ويعني المركز الثالث خروج فيون من السباق إذا وصلت الانتخابات إلى جولة إعادة.

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية التي تديرها الدولة نتائج مختلفة في تقرير يوم 29 مارس/ آذار تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية لعام 2017: عودة فيون لتصدر الاستطلاعات".

ونسبت الوكالة إلى مؤسسة براند أناليتيكس، ومقرها موسكو، وهي مؤسسة أبحاث تستطلع آراء الجمهور عبر الإنترنت، القول إن دراستها جاءت بناء على تحليل مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسية تظهر أن فيون في المقدمة.

وفي بيان أفادت لجنة الاستطلاع الفرنسية أن الدراسات لا يمكن وصفها بأنها تعبر عن الرأي العام، وإن إطلاق سبوتنيك عليها اسم "استطلاع" لا يتسق مع ما حدده القانون في فرنسا.

وأوضحت أنه "من الضروري التعامل مع نشر مثل هذا النوع من الدراسات المسحية بحذر حتى يكون #الرأي_العام على دراية بأنه ليس ممثلا فيها".