أثيوبيا تؤكد اكتمال 57% من أعمال سد النهضة

احتفلت #أثيوبيا، الأحد، بمرور 6 سنوات على بدء العمل في بناء #سد_النهضة، وسط حضور رسمي وشعبي حاشد بموقع السد، المتاخم للحدود السودانية، مؤكدة إنجاز 57% من أعمال السد.

وشارك في الاحتفال الرئيس الأثيوبي مولاتو تشومي، ونائب رئيس الوزراء رئيس المجلس التنسيقي لدعم سد النهضة دمقي مكونن، ووزير الدفاع سراج فقيس.

وأعلن وزير الدفاع الأثيوبي سراج فقيس، خلال الاحتفال، اكتمال 57% من أعمال البناء في مشروع سد النهضة.

وأضاف أن 72% من التوربينات قد تم تركيبها بالفعل في جسم السد الرئيسي، مشيرا إلى تركيب 16 توربيناً، 10 منها في الجهة اليمنى، و6 في الجهة اليسرى.

من جانبه، وصف الرئيس الأثيوبي بناء السد بأنه "أكبر دليل وشاهد على عزم الأثيوبيين على خوض معركة لا هوادة فيها ضد الفقر، لكسر أغلال التخلف والسير نحو التنمية".

وأوضح أن البلاد ستحتفل يوم 2 أبريل/نيسان من كل عام بموعد بدء بناء السد.

أثيوبيا: بناء السد لن يتوقف

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس التنسيقي لدعم سد النهضة إن الطاقة الكهربائية التي سينتجها سد النهضة ستستفيد منها دول الجوار والمنطقة بجانب الشعب الأثيوبي.

وشدد على أن العمل بالسد "لن يتوقف ولو لدقيقة واحدة"، من دون تحديد موعد انتهاء العمل بالسد بشكل نهائي.

وتشيد #أثيوبيا سد النهضة في منطقة "قوبا" بإقليم "بنى شنقول جمز" المتاخم للحدود السودانية.

وتتخوف #مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه #نهر_النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر.

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعاً له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضرراً على دولتي مصب #النيل، #السودان ومصر.