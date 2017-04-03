المشنوق منتقداً استعراض حزب الله: صفعة لمنطق الدولة

بعد موجة الانتقادات التي أثارها ظهور ملثمين من ميليشيا #حزب_الله في قلب #بيروت وتحديداً في منطقة برج البراجنة مساء الجمعة، انتقد وزير الداخلية اللبناني نهاد #المشنوق ، في أول تعليق من مسؤول رسمي في #الحكومة_اللبنانية ، هذا الاستعراض.

وقال في تغريدات على حسابه على "تويتر"، مساء السبت إن: "استعراض حزب السلاح مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتحدّ لمنطق الدولة".

إستعراض حزب السلاح مُدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتحدٍّ لمنطق الدولة pic.twitter.com/jX0M0TThyt — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) April 2, 2017

وأضاف: "لن نرد على هذا الاستعراض العسكري إلا بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لصالح الدولة والدولة فقط لا غير".

واستطرد في التغريدة الثالثة، قائلاً: "وستتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون، منعاً لكل أفكار الأمن الذاتي التي يرفضها كل اللبنانيين".

وستتّخذ الإجراءات التي يفرضها القانون منعاً لكلّ أفكار الأمن الذاتي التي يرفضها كلّ اللبنانيين#الاستعراض_العسكري pic.twitter.com/df1lO7J8dM — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) April 2, 2017

وكانت صور انتشرت على مواقع #التواصل_الاجتماعي الجمعة والسبت تظهر عناصر مقنّعة ومسلحة من ميليشيات حزب الله في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقوم بعمليات أمنية ومداهمات.

وأخذ عناصر ميليشيا حزب الله وتحديداً ما سمي "سرايا العباس"، مكان القوى الأمنية، وباشروا بتنفيذ انتشار في منطقة برج البراجنة، الهدف منه – بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية – تنفيذ عمليات دهم لتجار ومتعاطي المخدرات في المنطقة.