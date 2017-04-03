شاهد الفيديوهات الأولى لتفجير مترو سان بطرسبرغ

عقب #الانفجار الذي طال عربتي قطار في شبكة# مترو #سان_بطرسبرغ الروسية، اليوم الاثنين، والذي أدى إلى مصرع 10 أشخاص إصابة 50 آخرين بجروح، انتشرت مقاطع #فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب وثقت الهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة المصابين، وهم يرقدون على رصيف المحطة، وبعضهم يقوم أفراد خدمة الطوارئ بعلاجهم. وآخرون فروا من المحطة وسط سحابة من الدخان.

وتعرضت روسيا لهجمات من متشددين من الشيشان في السنوات الماضية. وهدد زعماء لمتمردي الشيشان مراراً بالمزيد من الهجمات.

وقتل 38 شخصاً على الأقل في عام 2010 عندما فجرت انتحاريتان نفسيهما في مترو أنفاق موسكو.