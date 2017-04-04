الرئيس الروسي يتفقد موقع هجوم سان بطرسبرغ

تفقد #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين مساء الاثنين موقع الاعتداء الذي أوقع 11 قتيلاً على الأقل في #مترو مدينة #سان_بطرسبرغ (شمال غرب) ووضع باقة من #الزهور تكريما للضحايا.

ولم يدلِ بوتين بأي تصريح لدى تفقده مكان الاعتداء، مكتفياً بوضع باقة من الزهر الأحمر أمام مدخل محطة مترو المعهد التكنولوجي، حيث توقف القطار بعدما استهدفه تفجير عصراً.

وتفقد بوتين موقع التفجير بعيد ترؤسه اجتماعاً ضم مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والإسعاف ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "الرئيس يتبلغ بصورة شبه فورية من أجهزة الاستخبارات والتحقيق" بمجريات الأمور بعد هذا #التفجير الذي "يحمل كل سمات الاعتداء".

وفي حصيلة جديدة أوردتها السلطات مساء الاثين أوقع التفجير 11 قتيلا و45 جريحا نقلوا إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (11.40 بتوقيت غرينتش)، بحسب لجنة #مكافحة_الإرهاب.

وكان تنظيم #داعش دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها لدعم قوات الرئيس السوري #بشار_الاسد في أيلول/سبتمبر 2015.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت روسيا لعدد كبير من الهجمات، لكنها وقعت جميعا في جمهوريات القوقاز الروسية غير المستقرة.