السيسي: مصر حريصة على علاقتها كشريك استراتيجي مع أميركا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على علاقتها مع أميركا كشريك استراتيجي، وقال خلال استقباله اليوم الاثنين بمقر إقامته بواشنطن #هيربرت_ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي، إن مصر حريصة على تعزيز وتدعيم علاقاتها بالولايات المتحدة كشريك استراتيجي، معربا عن تطلعه لأن تشهد هذه العلاقات انطلاقة جديدة، خاصةً عقب اللقاء الذي تم أمس بينه والرئيس الأميركي في #البيت_الأبيض وما شهده من مباحثات إيجابية ومثمرة عكست بوضوح الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وقال السفير #علاء_يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى ما يمثله التعاون الأمني والعسكري بين البلدين من ركيزة هامة للعلاقات المصرية الأميركية، مؤكدا أن تطوير هذا التعاون وتدعيمه من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويمكنهما من مواجهة ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات غير مسبوقة.

من جانبه رحب مستشار الأمن القومي الأميركي بزيارة # الرئيس_المصري لواشنطن، مؤكدا الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات مع مصر على مختلف الأصعدة، والعمل على تفعيل أطر التعاون بين البلدين.

وأشاد ماكماستر بالجهود الجادة التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، وحرص الرئيس # السيسي على مواجهة التطرف من خلال التعامل مع الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع #مصر حول مختلف التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التوصل لحلول للأزمات القائمة بما يساهم في استعادة الاستقرار بالمنطقة.