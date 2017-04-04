روسيا تكشف هوية منفذ هجوم مترو سان بطرسبرغ

أكد محققون روس أن منفذ اعتداء سان بطرسبرغ هو #أكبرجون_جليلوف وأنه وضع القنبلة الثانية.

وقالت #لجنة_تحقيق_روسية اليوم الثلاثاء إن تفجير #مترو_سان_بطرسبرغ تم بفعل قنبلة ربما يكون فجرها رجل عثرت السلطات على أشلائه في إحدى عربات القطار.

وقالت اللجنة في بيان "بات من المؤكد أن #عبوة_ناسفة ربما فجرها رجل عُثر على أشلائه في عربة القطار الثالثة".

وأضاف البيان أنه تبين "من الأدلة الجينية وكاميرات المراقبة أن هناك سبباً للاعتقاد بأن الشخص المسؤول عن العمل الإرهابي في عربة القطار هو نفس الشخص الذي ترك حقيبة بها #عبوة_ناسفة في محطة بلوشتشاد فوستانيا".

وكانت #الاستخبارات القرغيزستانية أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن جليلوف ولد في منطقة أوش القرغيزية والتي خرج منها عدد كبير من مقاتلي تنظيم "داعش"، مضيفة أنه "على الأرجح" نال الجنسية الروسية.

وأسفر التفجير الذي وقع أمس الاثنين عن مقتل 14 شخصاً حتى الآن وإصابة نحو 50 آخرين.

وفي سياق متصل، قالت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء إنه تمت إعادة فتح محطة سينايا بلوشتشاد في #سان_بطرسبرغ بعد أن أُغلقت لعدة ساعات في أعقاب مكالمة من مجهول تحذر من هجوم آخر محتمل.