روسيا وألمانيا وفرنسا يبحثون مكافحة الإرهاب

أعلن #الكرملين أن زعماء #روسيا و #ألمانيا و #فرنسا اتفقوا في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، على الإسراع بتبادل المعلومات بهدف مكافحة #الإرهاب.

كما بحث الزعماء أيضاً الوضع في #أوكرانيا، وفق الكرملين.

وتحدثت الأطراف بعد هجوم على #قطار في #سان_بطرسبرغ، الاثنين، الذي أسفر عن سقوط 14 قتيلاً وإصابة أكثر من 50 شخصاً. ووقع الانفجار في الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (11.40 بتوقيت غرينتش)، وفق لجنة مكافحة الإرهاب.

وكان تنظيم #داعش قد دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها لدعم قوات رئيس النظام السوري، #بشار_الأسد، في أيلول/سبتمبر 2015.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت لعدد كبير من الهجمات، لكنها وقعت جميعاً في جمهوريات القوقاز الروسية غير المستقرة.