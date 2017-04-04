شاهد.. ركاب يهربون من المترو بعد تفجير سان بطرسبرغ

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على "يوتيوب" الأشخاص وهم يحاولون #الهرب من عربات #المترو بعيد #التفجير_الانتحاري الذي استهدف مترو مدينة #سان_بطرسبرغ الروسية، الاثنين، مخلفاً 14 قتيلاً ونحو 45 جريحاً.

وقد وصف رئيس الوزراء الروسي الحادث بأنه "إرهابي"، إلا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وسبق أن تعرضت #روسيا لعدة تفجيرات، ألقي باللوم في أغلبها على "متمردين إسلاميين" من منطقة شمال #القوقاز الروسية. وتم سحق التمرد هناك إلى حد بعيد لكن خبراء أمنيين يقولون إن تدخل روسيا عسكرياً في #سوريا جعل من روسيا هدفاً محتملاً لهجمات من تنظيم #داعش.