فتى أميركي يقر بذنبه في مخطط داعش لاغتيال البابا

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن فتى أميركيا اعترف الاثنين بذنبه في التخطيط لاغتيال #البابا_فرنسيس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في 2015 في مخطط أراد تنفيذه دعما لتنظيم #داعش.

وقالت الوزارة إن #سانتوس_كولون (17 عاما) المتحدر من نيو جيرسي (شرقا) حاول الاستعانة بقناص لاغتيال البابا وتفجير عبوات ناسفة خلال القداس الذي ترأسه الحبر الأعظم في #فيلادلفيا في 27 أيلول/سبتمبر 2015.

ولكن القناص الذي حاول الفتى الاستعانة به كان في الواقع عميلا سريا في #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي "أف بي آي".

واعتقل كولون قبل 12 يوما من اليوم المحدد لتنفيذ الهجمات التي خطط لها.

واعترف الفتى بأنه مذنب بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "إرهابي".

وقال كولون إنه حاول تنفيذ هذه الهجمات بهدف دعم تنظيم داعش، مشيرا إلى أنه استخدم اسم أحمد شكور.

ولم توضح الوزارة كيف تعلق الفتى بالتنظيم المتطرف، وكيف كان يتواصل معه.