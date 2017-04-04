روسيا: من السخرية وصف "هجوم المترو" بأنه انتقام لسوريا

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي #لافروف قوله، اليوم الثلاثاء، إن #التفجير الذي وقع في عربة قطار بمدينة #سان_بطرسبرغ أمس يوضح الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة #الإرهاب_العالمي.



وقال في اجتماع مع وزير خارجية #قرغيزستان إيرلان عبدي الضعيف إن هذه المأساة التي وقعت في سان بطرسبرغ "توضح مرة أخرى أهمية تصعيد الجهود المشتركة لمحاربة هذا الشر".



ويشتبه في أن #الهجوم الذي أسفر عن سقوط 14 قتيلاً نفذه رجل روسي مولود في قرغيزستان.

كما أضاف لافروف بحيث نقلته وكالة الأنباء الروسية أنه من "السخرية والحقارة" وصف تفجير سان بطرسبرغ بأنه عمل انتقامي من تصرفات #روسيا في سوريا.

وقالت #السلطات_الروسية إن التفجير قتل ما لا يقل عن 14 شخصاً ونفذه من يشتبه أنه انتحاري تربطه علاقات بمتطرفيين.