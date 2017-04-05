أردوغان: "الأسد القاتل" مسؤول هجوم خان شيخون

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان بشدة، اليوم الأربعاء، رئيس #النظام_لسوري بشار #الأسد الذي وصفه بأنه "قاتل"، محملاً إياه مسؤولية الهجوم الذي يعتقد أنه كيمياوي وأدى إلى مقتل العشرات.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في بورصة بشمال غربي تركيا إن "أكثر من 100 شخص قتلوا بينهم نحو 50 طفلاً"، متوجهاً إلى الأسد بالقول "أيها القاتل"، ومنتقداً أيضاً "صمت" #المجتمع_الدولي.

وأضاف أردوغان الذي كان يعلق للمرة الأولى بصورة علنية على هجوم إدلب: "أيها العالم الذي ما زال صامتاً حيال ذلك، والأمم المتحدة التي بقيت صامتة حيال ذلك.. كيف ستقدمون الحساب؟"

وقال: "بصفتي أباً، أنا حزين.. إنهم أولادنا، إنهم أشقاؤنا"، موضحاً أن تركيا "ستقوم بكل ما في وسعها" لمساعدة الناجين من الهجوم.

وتدعم أنقرة المعارضة التي تسعى إلى إطاحة النظام السوري، لكنها خففت في الأشهر الأخيرة من انتقاداتها للأسد، في إطار تقارب مع موسكو التي تدعم دمشق.

وبالإضافة إلى #تركيا ، اعتبر عدد كبير من البلدان نظام الرئيس الأسد مسؤولاً عن هذا الهجوم.