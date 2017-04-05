مقتل 6 وإصابة 18 في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية

أعلنت السلطات الطبية في مدينة #لاهور شرقي باكستان مقتل 6 أشخاص بينهم أربعة جنود، وجرح 18 على الأقل وصفت جروح بعضهم بالخطرة في هجوم انتحاري استهدف موكبا لفريق تابع لهيئة #التعداد_السكاني، كما ألحق الهجوم أضرارا مادية في موكب الفريق والجوار، وطوقت قوات الأمن مكان الهجوم وباشرت في تمشيط المنطقة المجاورة والتحقيق في ملابسات الهجوم، وكانت تقارير أولية ذكرت في وقت سابق أن الحادث ناجم عن انفجار اسطوانة غاز.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم.

وتقوم السلطات الباكستانية بعملية تعداد سكاني هي الأولى منذ نحو عقدين تشمل كافة أنحاء #باكستان وتنظم على مراحل، وينظم التعداد السكاني بدعم وتعاون مع الجيش كهيئة وطنية محايدة، وقد أمرت الحكومة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة لفرق التعداد السكاني في كافة أنحاء باكستان على خلفية الهجوم.

ويأتي الانفجار بعد أيام من مقتل 24 شخصا وجرح العشرات في هجوم بسيارة مفخخة استهدف #حسينية في بلدة #باراتشنار عاصمة قطاع #كرم _القبلي شمالي غرب باكستان، وتبنت الهجوم جماعة متطرفة قالت إنه رد على عمليات الجيش الباكستاني.

ويشن الجيش الباكستاني عملية أمنية أطلق عليها اسم "رد الفساد" تتضمن نزع الأسلحة والمتفجرات وتعزيز أمن الحدود، ومواصلة الحملات الأمنية في كافة أنحاء باكستان بما في ذلك إقليم البنجاب، وتهدف العملية للقضاء على ما تبقى من التهديدات الإرهابية والكامنة وتعزيز مكاسب العمليات العسكرية السابقة وضمان أمن الحدود، وجاءت العملية بعد سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية خلفت المئات من الضحايا.