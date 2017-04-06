الأردن.. توجيه التهم لـ 9 أشخاص في أحداث الكرك

وجهت محكمة #أمن_الدولة الأردنية الخميس، ١٩ تهمة لـ٩ متهمين في أحداث #الكرك التي وقعت أواخر كانون الأول العام الماضي وراح ضحيتها ٧ من أفراد الأمن وقوات الدرك، إضافة إلى أردنيين اثنين وسائحة كندية، فيما أصيب عدد آخر.

وتراوحت التهم بين القيام بأعمال إرهابية والقتل واستخدام #أسلحة وذخائر وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بغرض القيام بعمل #إرهابي واللحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وغيرها من التهم.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان، إن النيابة العامة قد فرغت من إعداد قرار الاتهام للمتهمين في أحداث قضية الكرك الإرهابية وعددهم 9 إرهابيين، إضافة إلى اثنين فارين من وجه العدالة.

وبين العدوان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة وجهت 19 تهمة للإرهابيين في هذه القضية تراوحت بين القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى القتل واستخدام أسلحة وذخائر وإلحاق أضرار بمنشآت عامة وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بغرض القيام بعمل إرهابي واللحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وأضاف العدوان أن الإرهابيين استهدفوا مراكز أمنية في سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل من 7 من عناصر الأمن العام وقوات الدرك ومواطنين اثنين وسائحة كندية، خلال اشتباك مسلح في قلعة الكرك، كانت بدايتها إطلاق عدة عيارات نارية على دورية أمنية في الكرك، ثم إطلاق عيارات نارية من داخل قلعة الكرك باتجاه مركز أمن المدينة في الكرك.