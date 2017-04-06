الصومال.. مقتل 14 في انفجار لغم بحافلة ركاب

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح بانفجار #لغم في الحافلة التي كانوا يستقلونها بالمنطقة الجنوبية شابيلي السفلى في الصومال، بحسب الشرطة الصومالية.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية ابراهيم إسحق إن "14 مدنيا، بينهم 7 نساء، قتلوا في انفجار لغم أرضي قرب غولوين بحافلة صغيرة كانت تقل 21 شخصا".

ووقع الانفجار في قرية #جولوين التي تسيطر عليها #حركة_الشباب المرتبطة بتنظيم #القاعدة وتقع على بعد 110 كيلومترات جنوب غربي العاصمة #مقديشو.



وقال الكولونيل حسن محمد ضابط الجيش في قرية قريبة إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 10 مدنيين على الأقل.