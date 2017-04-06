العبوة الجديدة في سان بطرسبرغ لها صلة بتفجير المترو

ذكرت مصادر أمنية روسية، اليوم الخميس، أنه جرى العثور على عبوة ناسفة في مبنى سكني في #سان_بطرسبرغ مشابهة للقنبلة التي لم تنفجر في #مترو المدينة، والتي وجدت في نفس يوم #التفجير الذي أودى بحياة 14 شخصا يوم الاثنين.

وقال مصدر أمني إن #المتفجرات كانت مماثلة في الحجم لتلك التي استخدمت في (محطة مترو) فوستانيا".

وسمع شاهد من رويترز قرب المبنى الذي فتشته السلطات، مسؤولين يقولون إن #العبوة_الناسفة "كانت تماما مثل" القنبلة التي لم تنفجر.

إلى ذلك نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر أمني قوله، إن شخصا أصيب بانفجار وقع بمدينة روستوف أون دون بجنوب البلاد في وقت مبكر اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن أحد المارة التقط عبوة من الأرض تحتوي على مصباح يدوي وانفجرت بين يديه.

وأضاف المصدر للوكالة أن الانفجار وقع في وسط المدينة قرب مدرسة.

وأظهر فيديو التقطه هاوي سيارات الشرطة وعربات إطفاء تقف في الشارع بينما يفحص محققون منطقة مغلقة.