العثور على جثة مهاجر وإنقاذ 1350 في البحر المتوسط

أنقذ خفر السواحل الإيطالي وسفينتا #إغاثة 1350 مهاجرا في 12 عملية منفصلة في #البحر_المتوسط، الخميس، وتم العثور على #جثة واحدة.

وقال متحدث باسم #خفر_السواحل إن كل #المهاجرين كانوا في منطقة تبعد نحو 25 كيلومترا إلى الشمال من #الساحل_الليبي وكانوا على متن #قارب كبير وخمسة #زوارق صغيرة وستة قوارب أصغر حجما.

وقال البيان إن الجثة عثر عليها على أحد الزوارق.

وأضاف البيان أن خفر السواحل وسفينتي إغاثة تابعتين لمؤسستين غير حكوميتين هما (سي ووتش) و(بروأكتيفا أوبن آرمز) نفذوا عمليات البحث والإنقاذ.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن العمليات لا تزال جارية ولم ترد تفاصيل بعد عن الوجهة التي سيتم إرسال المهاجرين إليها.

وأصبحت إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية لأوروبا للفارين من الاضطهاد والفقر في #أفريقيا ويعبر أغلبهم البحر المتوسط من #ليبيا .

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى #إيطاليا في 2016 نحو 181 ألفا وهو نصف إجمالي الذين وصلوا إلى #الاتحاد_الأوروبي عبر البحر.