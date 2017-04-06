عملية دهس شرق رام الله .. ومقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية دهس بسيارة في الضفة الغربية المحتلة. وجرت عملية الدهس بالقرب من مفرق مستوطنة "عوفرا" شرق مدينة رام الله. فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة الجندي الثاني بأنها متوسطة أو طفيفة.

إلى ذلك، أفادت مراسلة "العربية" أنه تمت ملاحقة السيارة، وإطلاق النار باتجاهها. وقد أصيب منفذ العملية بجروح خطيرة.

يذكر أنه منتصف الشهر الماضي (مارس) قتلت امرأة فلسطينية بنيران #قوات_الاحتلال على مفرق عتصيون جنوب #بيت_لحم بذريعة محاولة دهس مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي. وقالت قوات الاحتلال حينها إن السيدة تم "تحييدها" وهو مصطلح تستخدمه القوات الإسرائيلية في هذه الحالة للإشارة إلى #إطلاق_النار على منفذ العملية وإصابته بجراح خطيرة أو اعتقاله في حالات نادرة".