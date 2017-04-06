سيول تختبر صاروخا يمكن أن يبلغ أبعد منطقة في "الشمالية"

اختبرت #سيول بنجاح صاروخا باليستيا من إنتاج #كوري_جنوبي يبلغ مداه 800 كلم، ما يبدو كافيا ليصل إلى أبعد المناطق في أراضي #كوريا_الشمالية ، كما أعلنت الخميس وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وجاء هذا الإعلان غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا سقط في بحر #اليابان.

وتتمتع كوريا الجنوبية بحماية #القوات_الأميركية وينتشر على أراضيها آلاف العسكريين الأميركيين.

لكنها أبرمت في 2012 اتفاقا مع الولايات المتحدة لزيادة قدراتها الخاصة من #الصواريخ #الباليستية ثلاثة أضعاف من أجل مواجهة تهديدات البرنامجين النووي والباليستي لكوريا الشمالية.

وقالت "يونهاب" نقلا عن مسؤول كوري جنوبي كبير إن الصاروخ الذي أطلق الخميس يشكل أداة ردع حيال الشمال نظرا لمداه الذي يبلغ 800 كيلومتر. وقد يصل إلى كل أراضي كوريا الشمالية إذا أطلق من جنوب كوريا الجنوبية.

وصرح هذا المسؤول بأن "التجربة تمت بنجاح". لكن ناطقا باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية رفض الإدلاء بأي تعليق.

وقالت الوكالة نفسها إن سيول تنوي نشر هذا الصاروخ خلال العام الجاري بعد إجراء مزيد من الاختبارات.