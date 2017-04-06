ميركل: عدم صدور قرار أممي بشأن هجوم إدلب فضيحة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل ، اليوم الخميس، إن عدم صدور #قرار من #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة #يندد بهجوم كيمياوي مشتبه به في #سوريا هذا الأسبوع وأودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص يمثل #فضيحة.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحافي في شرق ألمانيا "كان هجوما وحشيا لا بد من معرفة تفاصيله. استخدام #الأسلحة_الكيمياوية جريمة حرب".

وتابعت أن هناك دلائل تشير إلى أن قوات #الأسد نفذته.

وقالت المستشارة الألمانية "عدم صدور قرار من مجلس الأمن فضيحة، وعلى من عارضوه التفكير في المسؤولية التي يتحملونها". ورفضت تفسير تعليق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب بأن الهجوم "تجاوز خطا أحمر".