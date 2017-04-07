السويد.. "دهس" وسط ستوكهولم وترجيح عملية إرهابية

أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، أن شاحنة مسروقة صباح اليوم قامت بدهس مجموعة من المشاة في شارع "دروتننغ غتن" وسط العاصمة السويدية #ستوكهولم، مشيرة إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وحذرت من احتمال أن يكون العمل إرهابياً، كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن وسط العاصمة.

وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات بشأن احتمال إطلاق نيران لكن المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.

قطارات الأنفاق تعود للعمل

وفي تطور، قالت سلطة النقل العام في السويد إنها سمحت لقطارات الأنفاق في ستوكهولم بالعودة للعمل بعد هجوم بشاحنة في وقت سابق من اليوم لكن خطوط الحافلات ما زالت متوقفة في وسط المدينة.



وقالت السلطة إن القطارات لن تتوقف في محطتين هما الأقرب لموقع هجوم الشاحنة.

عمل إرهابي

ومن جهته، قال #رئيس_الوزراء_السويدي ، ستيفان لوفين، إن بلاده تعرضت لهجوم وجميع المؤشرات تدل على أنه عمل إرهابي.

وفي نفس السياق، أكد الأمن السويدي أن #هجوم_ستوكهولم "اعتداء". في حين أوردت وكالة الأنباء السويدية أنه تم إغلاق كل محطات المترو في العاصمة السويدية.

وفي التفاصيل الأولية أن الشاحنة اقتحمت محلاً من المحلات الشهيرة في ستوكهولم ويدعى "أولنس"، في سوق تجاري يعتبر من أهم الأسواق في العاصمة، وفي شارع الملكة أو "دروتننغ غتن" الذي يعتبر أهم شارع للمشاة في العاصمة.

وذكر التلفزيون السويدي SVT أن الشرطة تجوب المكان، وتهتف مخاطبة المواطنين عبر مكبرات الصوت، "الحذر من الإرهاب" وسط حالة من الهلع والذعر في الشارع.

كما أشارت الإذاعة السويدية TT، إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص والمصابين من مكان الحادث بسيارات الإسعاف، وهناك سحب ضخمة من الدخان تتصاعد في المكان، فضلاً عن وجود الكثير من الحطام على الأرض في الشارع الملكة، ورجال الشرطة مدججون بالسلاح منتشرين في الشوارع المؤدية إلى مكان الحادث.

وأظهرت مشاهدات من موقع الحادث هروب عدد من المارة كانوا متواجدين في المكان وسط حالة من الذعر.

وقد فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في المكان، بينما راحت الحشود تتجمع. وسمع هدير مروحيات تحلق فوق الموقع الذي وصلت إليه سيارات الشرطة والإسعاف، بحسب ما أكد شهود عيان.