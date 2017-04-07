الصور الأولى لعملية الدهس في ستوكهولم

أظهرت الصور الأولى لحادثة #دهس شاحنة مسروقة صباح اليوم لمجموعة من #المشاة في وسط #العاصمة_السويدية ستوكهولم، الجمعة، سقوط #قتلى و #جرحى في شارع يعتبر من أهم شوارع المشاة بالعاصمة السويدية وهو شارع رئيسي ومكتظ دائماً.

وبحسب وسائل اعلام سويدية تم اعتقال شخصاً واحدا يشتبه بتنفيذه عملية الدهس، لكن الشرطة أعلنت إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

هذا وأعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، أن شاحنة قامت بدهس مجموعة من المشاة في شارع "دروتننغ غتن" وسط العاصمة السويدية #ستوكهولم حيث اقتحمت محلاً من المحلات الشهيرة ويدعى "أولنس"، مشيرة إلى سقوط 3 قتلى، وعدد من الجرحى.

هذا ووصف رئيس الوزراء السويدي عملية الدهس بأنها #اعتداء_إرهابي .

في حين أوردت وكالة الأنباء السويدية أنه تم إغلاق كل محطات #مترو الأنفاق في العاصمة السويدية.

وأشارت الإذاعة السويدية TT، إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص والمصابين من مكان #الحادث بسيارات الإسعاف، وهناك سحب ضخمة من #الدخان تتصاعد في المكان، فضلاً عن وجود الكثير من #الحطام على الأرض في شارع الملكة، ورجال #الشرطة مدججون بالسلاح ومنتشرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الحادث.

وأظهرت مشاهدات من موقع الحادث هروب عدد من المارة كانوا متواجدين في المكان وسط حالة من الذعر.

وقد فرضت الشرطة طوقا أمنيا في المكان بينما راحت الحشود تتجمع. وسمع هدير #مروحيات تحلق فوق المكان الذي وصلت إليه #سيارات الشرطة والإسعاف، بحسب ما أكد شهود عيان.



