بوليفيا تطلب عقد محادثات لمجلس الأمن بعد ضربة أميركا

أكد دبلوماسي بارز بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن #بوليفيا طلبت من المجلس عقد مشاورات مغلقة، اليوم الجمعة، بشأن الضربات الصاروخية الأميركية على #سوريا.

وقال #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب إنه أمر بتوجيه ضربات صاروخية ضد قاعدة جوية سورية انطلق منها هجوم فتاك بالأسلحة الكيمياوية هذا الأسبوع.

وشنت أميركا هجوماً عسكرياً على النظام السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً، وإن الضربة المحدودة والسريعة انتهت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "59 صاروخ توما هوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعد "الشعيرات" العسكرية الجوية قرب حمص.

وأضاف مسؤول أميركي أن الصواريخ أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا اليوم الجمعة.

وانطلقت الصواريخ من مدمرات أميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما ذكرت شبكات تلفزة أميركية.