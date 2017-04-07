أنقرة تعتقل "طيار الأسد" الذي سقطت طائرته بتركيا

اعتقلت #السلطات_التركية طيار #النظام_السوري، العقيد #محمد_صوفان، الذي أسقطت طائرته في 4 آذار/ مارس الماضي، بعد انتهاء علاجه في مستشفى بمدينة #أنطاكية الحدودية.

وأعلنت تركيا، اليوم، اعتقال العقيد الطيار بشكل رسمي بتهمة انتهاك الحدود والتجسس على الدولة التركية.

وسقطت طائرة صوفان بعد أن أغار على بلدات في ريف #إدلب، أبرزها #أريحا والريف الغربي للمحافظة، قبل حدوث عطل تقني في الطائرة، تسببت بسقوطها في #الأراضي_التركية بعد خروجه منها بمظلة الإنقاذ.

وعثرت السلطات التركية على الطيار بعد ساعات من سقوطه، على بعد 500 متر من مكان تحطم طائرته في منطقة "السويدية" التابعة لمدينة أنطاكيا في ولاية "هاتاي"، بعد تعرضه لكدمات ووهن نقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن صوفان أرسل إلى السجن بعد انتهاء علاجه، بعد أن اعتقلته شرطة ولاية هاتاي، إثر طلب من النائب العام الذي اتهمه بالتجسس وانتهاك الحدود.