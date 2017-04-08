السويد تعتقل 4 آخرين على صلة بهجوم ستوكهولم

اعتقلت السلطات السويدية 4 مشتبه بهم، خلال عمليات #مداهمة السبت، على صلة بهجوم #ستوكهولم، بينهم رجلان وامرأة كانوا في سيارة بالقرب من موقع #الهجوم الذي أوقع، الجمعة، 4 قتلى و15 جريحاً.

وأفادت صحيفة " #أفتونبلادت"، أن عمليات المداهمة استمرت في جنوب ستوكهولم حيث اعتقلت الشرطة شاباً بمنطقة #فورباري، وفي ذات الشقة التي كان المتهم الرئيسي الأوزبكي الجنسية متواجداً فيها قبل ساعات من تنفيذ العملية.

وداهمت قوات خاصة من الأمن السويدي الشقة المذكورة، واعتقلت الشخص الذي هو على صلة بالمتهم الرئيسي، وصادرت 3 أكياس وأجهزة كمبيوتر.

واستخدمت شاحنة مسروقة في عملية الدهس، وأعلنت السلطات اعتقال سائقها في وقت سابق.

بلاغ عن قنبلة في مركز تجاري

من جهة أخرى، طوقت الشرطة المداخل الرئيسية لأكبر مجمع تجاري في مالمو، أقصى جنوب البلاد، بعد تلقيها بلاغا مساء السبت،عن وجود قنبلة داخل مرآب السيارات.

وبحسب صحيفة " سيد سفسنكان"، قامت الشرطة باغلاق الطرق المؤدية إلى مداخل مجمع "امبوريا Emporia " التجاري، بعد تلقيها انذارا بوجود جسم مشبوه في مرآب السيارات وتقوم الشرطة حاليا بفحص المادة.



كما شب حريق في مدرسة بمنطقة ليندنغ بمدينة مالمو، في تمام الساعة 10 وخمس دقائق، بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الاطفاء والطواريء إلى الموقع لاخماد النيران.