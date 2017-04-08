بالصور.. هل هذا هو سائق شاحنة الموت وسط ستوكهولم؟

أعلنت الشرطة السويدية اليوم السبت أن الشخص الذي اعتقلته سابقاً هو سائق الشاحنة التي أقدمت على دهس المارة في شارع الملكة وسط #ستوكهولم مخلفة 4 قتلى و15 مصاباً بينهم 9 في حالة حرجة.

وكانت الشرطة السويدية نشرت صورة قالت إنها لمطلوب مشتبه به في الاعتداء الذي رجحت السلطات في #السويد أن يكون إرهابياً.

إلى ذلك، نقل التلفزيون السويدي السبت عن مصادر متعددة بالشرطة لم يذكرها بالاسم قولها إن الشرطة عثرت على متفجرات "بدائية الصنع" في الشاحنة "المسروقة التي استخدمت في هجوم ستوكهولم.

وذكرت قناة "إس.في.تي" أن الشرطة عثرت على المتفجرات داخل حقيبة تركت في الشاحنة .

في المقابل، قال قائد الشرطة لقناة "تي.في 4" إنه لا يمكنه تأكيد العثور على متفجرات.

وكانت الشرطة أكدت الجمعة إلقاء القبض على شخص "مشتبه به" في منطقة مارشتا، شمال ستوكهولم، يُشتبه بتورطه في الهجوم المذكور بستوكهولم.

"متعاطف مع داعش"

إلى ذلك، أفادت صحيفة " #أفتونبلادت" أن المعتقل المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو مواطن أوزبكي مقيم في السويد ويبلغ من العمر 39 عاماً، ولديه 4 أطفال، وكان يتفاعل مع صفحات على موقع "فيسبوك" تناصر تنظيم "داعش" الارهابي.

وبحسب الصحيفة، كانت الصورة المنشورة من قبل الشرطة متطابقة مع الشخص الذي كان بمحطة #مترو ستوكهولم، وعند الاعتقال وجدت الشرطة بعض الجروح على جسمه وبقايا الزجاج المحطم على ملابسه.

يذكر أن شهود عيان أفادوا لعدة وسائل إعلام محلية أن سائق الشاحنة تعمد دهس المارة، لا بل إن الشاحنة سارت بشكل متعرج بهدف استهداف المشاة، وكان بينهم أطفال.



