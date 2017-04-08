شاهد شاحنة الموت تدهس المارة في ستوكهولم والناس يفرون

لحظات مرعبة عاشتها عاصمة #السويد الجمعة، حين اقتحمت شاحنة شارع "الملكة" أشهر شوارع المارة في ستوكهولم، مخلفة 4 قتلى و15 جريحاً حالة 9 منهم حرجة، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية.

وفي جديد هذا الحادث أظهرت مشاهد التقطتها كاميرا إحدى المحلات التجارية لحظات توجه شاحنة الموت لدهس المارة، كما بدا مجموعة من الناس يفرون وقد اعتراهم الهلع والذعر.

SWEDEN TERROR ATTACK: Video showing moment Swede's running for their lives as truck plows through pedestrians. #StockholmAttack pic.twitter.com/3Uvy4oB0I0 — PeterSweden (@PeterSweden7) April 7, 2017

اعتقال شخصين مشتبه بهما

وكانت الشرطة السويدية نشرت بعد ظهر الجمعة صورة لرجل تلاحقه، دون أن تجزم ما إذا كان متورطاً بعملية الدهس أم لا.



و أكدت أنها حددت هوية شخص اعتقل يشبه الصورة والتفاصيل التي نشرت بعد الهجوم.

في حين أفادت صحيفة " #أفتونبلادت" أن المعتقل المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو مواطن أوزبكي مقيم في السويد ويبلغ من العمر 39 عاما، ولديه 4 أطفال، وكان يتفاعل مع صفحات على موقع "فيسبوك" تناصر تنظيم #داعش الإرهابي.

صورة متطابقة مع شخص المترو

وبحسب الصحيفة، كانت الصورة المنشورة من قبل الشرطة متطابقة مع الشخص الذي كان بمحطة #مترو ستوكهولم، وعند الاعتقال وجدت الشرطة بعض الجروح على جسمه وبقايا الزجاج المحطم على ملابسه.

والسبت أعلنت النيابة العامة السويدية اعتقال شخص مساء الجمعة في مدينة مارستا الصغيرة يُشتبه في ارتكابه "عملاً إرهابياً في #ستوكهولم

وقالت كارين روساندر المتحدثة باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن هذا الشخص يُشتبه بأنه ارتكب "أعمال قتل ذات طابع إرهابي"، من دون أن توضح ما إذا كان هو سائق الشاحنة أم لا.

ولم تعط النيابة تفاصيل حول هوية هذا الرجل، لكنّ أوصافه تتطابق مع أوصاف الشخص الذي تم تصويره في مكان الاعتداء وصدر إشعار بالبحث عنه.

ولاحقا اعتُقل رجل آخر في ضواحي العاصمة السويدية. ونقل تلفزيون "إس في تي" الرسمي عن مصادر في الشرطة أنّ هناك "رابطاً" محتملاً بين الرجلين.

إلى ذلك قالت الشرطة إن الطوق الأمني المفروض على منطقة الجريمة بوسط ستوكهولم سيظل إلى حين استكمال جميع إجراءات التحقيق.



